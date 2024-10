Calcio a 5 – La Pol. Futura cede in casa dell’Ispica. Giornata no

Le assenze non giustificano una prestazione troppo sottotono

Giornata no. La Polisportiva Futura cede malamente all’Arcobaleno Ispica, facendo un netto passo indietro rispetto alle prove incoraggianti delle ultime settimane.

Non si è vista la squadra combattiva e determinata delle sfide casalinghe o anche quella ammirata al Pianeta Viola sul campo del Cataforio. Non sono giustificabili le assenze per spiegare un atteggiamento troppo remissivo e un approccio decisamente blando.

La formazione siciliana, che comunque è tra le prime della classe, ha avuto vita sin troppo facile.

In classifica non si muove nulla, la Futura è sempre ad un punto in meno dal Catania, che però ha rinviato al 30 marzo la gara sul campo del Cataforio.

Campionato che osserverà un altro turno di riposo e si ritorna in campo il prossimo 6 aprile, quando a Lazzaro arriverà la vice capolista Mabbonath: e in quella circostanza ci vorrà la Futura dei giorni migliori, anche perché le chance per centrare una esaltante salvezza diretta restano sostanzialmente immutate.