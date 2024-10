Calcio a 5 – La Pol. Futura cade a Regabuto. Risultati e classifica

La Polisportiva Futura cade in casa del Futsal Regalbuto, 9-2 il risultato finale.

Per i ragazzi di mister Alfarano un’altra partita utile soprattutto a fare ulteriore esperienza contro una squadra davvero molto forte che intende continuare la sua rincorsa ai playoff.

Partita praticamente sempre in mano al team siciliano, che ha avuto un avvio sprint, ma la squadra di Motta San Giovanni ha spesso e volentieri messo in mostra qualche trama molto interessante, nota importante in vista dei prossimi impegni.

Non era certamente la gara più agevole per Rotella e soci ma testa già proiettata all’importantissima sfida di sabato prossimo contro il Catania che, oggi, ha battuto 6-2 il Real Parco allungando a più tre il divario dalla Futura.

Sarà dunque l’ennesima settimana importantissima per la squadra in vista di un appuntamento da non sbagliare.

RISULTATI DELLA QUINDICESIMA GIORNATA:

CATAFORIO-MASCALUCIA 6-2

AKRAGAS-ISPICA 3-5

MASCALUCIA-ASSOPORTO MELILLI 1-9

MABBONATH-FUTSAL POLISTENA 6-8

RAGALBUTO-POLISPORTIVA FUTURA 9-2

CATANIA-REAL PARCO 6-2

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

ASSOPORTO MELILLI 43

MABBONATH 34

CATAFORIO 30

FUTSAL POLISTENA 30

REGALBUTO 29

ISPICA 23

MASCALUCIA 16

AKRAGAS 16

REAL PARCO 15

CATANIA 13

POLISPORTIVA FUTURA 6

AGRIPLUS MASCALUCIA 4

PROSSIMO TURNO – 23 febbraio:

REAL PARCO-AKRAGAS

FUTSAL POLISTENA-CATAFORIO

POLISPORTIVA FUTURA-CATANIA

ASSOPORTO MELILLI-REGALBUTO

ISPICA.-MABBONATH

AGRIPLUS MASCALUCIA-MASCALUCIA