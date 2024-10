Calcio a 5: la conferma del fuoriclasse Guarnieri per la Polisportiva Futura

Everton GUARNIERI c’è! Completate tutte le formalità burocratiche, il calcettista brasiliano ha raggiunto Reggio Calabria e si è già unito ai suoi nuovi compagni di squadra.

Chiamarlo fuoriclasse è riduttivo, per la Polisportiva Futura è stato un vero e proprio top player. Everton GUERNIERI resta ancora nella famiglia gialloblù, un altro anno in cui il brasiliano potrà deliziare la platea di Motta San Giovanni con le sue fantastiche giocate. Il calcettista sudamericano ha alle spalle una carriera prestigiosa, avendo indossato le maglie di Marcianise, Cus Ancona, Atletico Arzignano, Leonardo, tutte squadre che hanno militato nella serie A2. In Patria ha invece indossato le maglie di Passo Fundo Futsal, Guarani de Camargo e Passo Fundo City Futsal. Alle quali si aggiunge la stagione in maglia Futura, corredata da ben 23 gol e innumerevoli giocate decisive.

LE DICHIARAZIONI: La serie B e sopra-tutto l’appassionato tifo gialloblù, potrà ancora godersi questo vero e proprio crack, che può stupire ancor di più l’intera serie B nazionale. Everton è felicissimo per il rinnovato accordo: “Sono bastati pochi minuti per rinnovare la fiducia reciproca, con il ds Pasquale Gattuso è stata subito intesa. Sono felice di poter proseguire la mia esperienza alla Futura”.