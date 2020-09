Calcio a 5: Reggio FC, un altro brasiliano per Tamiro

Leo Giasson ritrova Gustavinho alla Reggio FC. I due giocatori brasiliani hanno condiviso le esperienze in comune con il Cus Molise in A2 e con il San Ferdinando di Puglia. Giasson, classe 1989, è un laterale-pivot con una lunga trafila nei campionati brasiliani.

Nel 2007 ha giocato con il Cantagalo Futsal, mentre nel biennio successivo si è diviso tra Guaraniaçu e Videira. Nel 2010 l’avventura con la Saudadense e poi Cobélia, Laranjeriras, Cascavel, Dois Vizinhos e Campo Bonito. Ancora nel 2016 ha proseguito con il Sartori Guaraniacu, prima di fare ritorno ancora al Corbelia prima ed al Laranjeiras poi. Nel 2019, prima di approdare in Italia, ha indossato la casacca dell’Ativia Sport Catanduvas.

GIASSON – “Sono molto felice di tornare in Italia e indossare la maglia della Reggio FC. L'anno scorso avevo già parlato con il presidente e ora abbiamo completato il trasferimento. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Giorno 13 dovrei atterrare a Reggio Calabria con la mia famiglia, non vedo l’ora di iniziare. Mi sto allenando duramente per arrivare pronto nel momento in cui mi unirà ai miei compagni di squadra. Sono molto motivato e, ne sono certo, faremo un grande campionato”.

La società reggina ringrazia il Futsal Askl, per la collaborazione nella trattativa.