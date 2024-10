Calcio a 5: Reggio FC, beffa servita all’ultimo secondo

La Reggio FC si mangia le mani. Al PalaBoccioni, nella gara d’esordio del campionato di C1, la squadra di mister Tamiro viene sconfitta di misura dalla Fantastic Five Siderno.

Una gara giocata con il freno a mano tirato dai reggini che chiudono comunque avanti all’intervallo, grazie al gol di Gattuso, che si ripete dopo aver segnato in Coppa Italia contro il Real Arangea.

Nel secondo tempo, pronti via e il Siderno trova il pareggio con Cremona. Reggini che pur creando qualche occasione da gol, non riescono a violare la difesa jonica che invece, dall’altra parte, passa in vantaggio con Avarello. Servirà il tiro libero di Giasson per ristabilire la parità, ma nonostante ciò, la solidità difensiva del Fantastic Five non lascia spazio alle avanzate dei locali, che devono anche guardarsi bene dalle ripartenze ospiti.

Si entra così nel gran finale: Zoccali colpisce la traversa a due minuti dalla fine direttamente da calcio di punzione, mentre è ancora Cremona che trova il gol, pesantissimo, ai fini del risultato giusto un istante prima del triplice fischio finale, consentendo così ai suoi di brindare al successo.

Reggio FC che nel prossimo impegno di campionato farà visita alla Magic Crati Bisignano.