Calcio a 5 – Royal Lamezia, cinque giocatrici confermate

La Royal Team Lamezia è lieta di annunciare la riconferma per 5 atlete della scorsa stagione: si tratta di Stefania Corrao, Concy Primavera e Federica De Sarro, alla terza stagione con la Royal, e di Francesca Gatto e Anita Furno alla seconda. Lo zoccolo duro della squadra si aggiunge alle 7 nuove: Radu, Fakaros, Lavado, Valladeres, Moreno, Serrano e Polizzi. A loro è aggregata anche la promettente 21enne lametina Anna Torcasio. Dunque si va componendo la nuova rosa della Royal Team, pronta ad esordire ufficialmente il 15 settembre per il 1° turno della Coppa della Divisione sul campo del Futsal Rionero.

Tra le riconfermate in ripresa dopo l’intervento al ginocchio a maggio Anita Furno: “Sto seguendo il programma del preparatore atletico De Sensi, che ringrazio, e devo dire che ogni giorno va sempre meglio – spiega la forte siciliana. Obiettivi? Lo scorso anno è stata una stagione importante perché ho esordito in serie A e mi sono ritagliata uno spazio sempre più ampio in squadra acquistando la fiducia di mister Carnuccio. Il secondo anno è quello più difficile per tanti motivi, lo affronto con più maturità e consapevolezza di dovermi riconfermare sui livelli che tutti si aspettano. Sono una professionista e mi metterò sempre al servizio delle mie compagne, consapevole – conclude – che dovrò ancora imparare per dare il mio contributo alla squadra e cosi raggiungere il mio sogno che è ritornare a giocare in serie A con la Royal”.

CALENDARI. Sarà probante l’esordio in A2 per la Royal: il 6 ottobre trasferta sul campo del quotato ed ambizioso Molfetta delle ex Liuzzo e Mezzatesta. In casa sarà la domenica successiva contro le campane del Futsal Nuceria Femminile. Quindi trasferta a Taranto, per poi ritornare in casa con un doppio turno con il Woman Grottaglie ed il Progetto Sarno Futsal. Prima lunga sosta il 15 dicembre, quando finirà l’andata dopo 11 gare di filato, per poi riprendere nel 2020 dopo quasi un mese per la prima di ritorno il 12 gennaio in casa col Molfetta.