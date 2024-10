Calcio a 5, storica promozione in serie A1 per il Futsal Polistena

La formazione reggina di calcio a 5 si è guadagnata l'accesso in serie A1 dopo aver superato in finale playoff l'Active Network

Storica promozione per il Futsal Polistena. La formazione reggina di calcio a 5 si è guadagnata l’accesso in serie A1 dopo aver superato in finale playoff l’Active Network.

Il Futsal Polistena si è imposto nella gara di ritorno per 9-2 , bissando così la vittoria ottenuta all’andata tra le mura amiche per 2-1 (il risultato era di 2-0 nel match poi sospeso dall’arbitro, decisione che ha portato alla ripetizione della sfida).

Match decisamente senza storia quello andato in scena nella gara di ritorno, a Viterbo. La formazione reggina ha vinto nettamente grazie alle triplette di Creaco e Vinicius, più i gol di Diogo, Maluko e Silon che hanno fatto esplodere la festa in casa Futsal Polistena.