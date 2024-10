Calcio – A.Di.Se.: prestigioso incarico per il DS Gabriele Martino

Nel corso della riunione del Consiglio direttivo che si è tenuta a Milano all’Hotel Sheraton Milan San Siro in occasione della sessione estiva del Calciomercato 2019-2020 il consigliere Gabriele Martino è stato eletto vicepresidente A.Di.Se. in quota Direttori sportivi subentrando a Renato Cipollini venuto a mancare lo scorso 12 marzo. Nel ruolo di Vicepresidente andrà così ad affiancare l’altro Direttore sportivo Claudio Molinari e Rocco Galasso a suo tempo eletto in quota Collaboratori della gestione sportiva.

A reintegrare il numero dei Consiglieri Direttori sportivi è stato insediato Raniero Pellegrini, primo dei non eletti nel corso dell’ultima assemblea nazionale elettiva, mentre per quanto riguarda i Collaboratori della gestione sportiva Antonio Vistocco, anch’egli a suo tempo primo dei non eletti, è entrato in Consiglio al posto del dimissionario Matteo Sassano.

Fra le altre decisioni assunte dal Consiglio, la nomina di Maria Teresa Montaguti a segretaria dell’A.Di.Se. a decorrere dal 1° luglio 2019.

Claudio Molinari ha quindi aggiornato i presenti sui rapporti con la Figc (definizione dei rapporti economici pregressi e in corso), sull’attività e i programmi del Comitato delle riforme mentre Marcello Battaglia ha riferito sull’Accordo collettivo con le società della serie C e sulle prospettive di estensione a quelle di serie A e B.

Infine, sul punto “Varie ed eventuali” Rocco Galasso ha anticipato che in occasione della prossima riunione di Consiglio presenterà la piattaforma professionale Tzoone, strumento di lavoro per gli operatori, professionisti e dilettanti.

fonte: adise.eu