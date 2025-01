Rigore inesistente e sviste arbitrali. L’Acireale non ci sta. Il comunicato

“La SSD Città di Acireale 1946 esprime forte disappunto per la gestione arbitrale della gara di domenica 5 gennaio contro la Scafatese. Sviste ed errori hanno fortemente condizionato l’esito di un match che ha visto i granata sconfitti, per via di un rigore fortemente dubbio (al punto che, probabilmente, la giusta definizione sarebbe “inesistente”), in modo del tutto immeritato alla luce dei valori espressi in campo.”

“Posto che il risultato finale non viene messo in discussione, sarà cura della Società farlo presente nelle sedi opportune, ovvero presso il Designatore CAN D e il Dipartimento Interregionale, affinché venga adottata, ove possibile, una maggiore attenzione, e vengano garantite direzioni di gara qualitativamente elevate, cosicché Società di grande tradizione e rispettabile blasone come quella dell’Acireale non debbano vedere vanificato e mortificato il lavoro settimanale, oltre che gli importanti e onerosi investimenti fatti, con uno sforzo economico votato unicamente all’amore per il calcio e per i colori della città.”