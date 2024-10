Calcio – Altra occasione sprecata per la Ludos. E’ pari con il San Michel

Un’altra grande opportunità sprecata. La Ludos Vecchia Miniera non riesce a far suo il match contro il S. Michel nella giornata in cui i tre punti avrebbero rappresentato un passo importante verso i play out. E’ partita molto forte la compagine di mister Lia e dopo sette minuti di gara è già in vantaggio, grazie ad un colpo di testa di Marino.

Un vantaggio che si riesce a mantenere per tutta la prima frazione, ma che dopo appena due della seconda parte ha visto la squadra ospite pareggiare con una grande conclusione dalla distanza di Patamia che sorprende Longo. Un punto che muove la classifica ma che ovviamente serve a poco alla Ludos, in quella che sta diventando una disperata rimonta quantomeno per agganciare i play out. Questi i risultati della giornata e la classifica:

Bovese – Borgo Grecanico 3-1

Fortitudo – Ravagnese 0-4

Ludos – San Michel 1-1

Palizzi – San Roberto 1-0

Real – Bianco 0-2

Rosarno – Pro Pellaro 0-0

San regorio – Deliese 1-0

Scillese – San Gaetano 1-0

CLASSIFICA

Ravagnese 59

Pro Pellaro, Rosarno 47

Bovese 45

San Giorgio 44

Deliese 41

San Michel 34

Fortitudo 33

San Roberto, Borgo Grecanico 32

Scillese 31

Palizzi 26

Bianco 23

San Gaetano 22

Ludos 13

Real 6