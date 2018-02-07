Il Bisceglie ha esonerato l'allenatore reggino Nunzio Zavettieri nonostante un buon avvio e 27 punti in classifica

Nonostante un buon avvio di stagione ed i 27 punti in classifica, il Bisceglie ha deciso di esonerare il tecnico Nunzio Zavettieri. Una avventura che per l’allenatore reggino era iniziata nel migliore dei modi e tuttora non può essere ritenuto un campionato di basso livello per i pugliesi, visto il piazzamento al centro della graduatoria con cinque punti di vantaggio sulla zona play out.

Dispiace per Nunzio Zavettieri, allenatore preparato e di ampie conoscenze, che nelle ultime due stagioni, però, non è stato particolarmente fortunato, ricordando la parentesi negativa dello scorso anno sulla panchina del Catanzaro.