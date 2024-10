Calcio: l’appello dell’Asd Gebbione 2020 agli amministratori comunali

Riceviamo e pubblichiamo: “Siamo l’ASD GEBBIONE 2020, società sportiva operante nel settore calcistico, fondata da 4 anni, ormai una realtà consolidata nel panorama calcistico reggino, essendo impegnata con la Prima Squadra nel campionato di 1° Categoria.

Contestualmente svolgiamo con i nostri tesserati attività ricreative avendo una sede sociale aperta a tutti i ragazzi, con il chiaro intento di fornire loro un punto di riferimento per il loro svago e soprattutto per la loro crescita. La squadra è formata da ragazzi quasi tutti cresciuti nel quartiere, motivo di grande orgoglio per noi che giornalmente ci impegniamo per togliere i ragazzi dalla strada, occupandoli in attività sportive volte ad insegnare loro non solo la disciplina calcistica ma i valori quali rispetto, collaborazione, condivisione, impegno, sacrificio e costanza per il raggiungimento di un obiettivo comune, integrazione e senso di appartenenza ad una squadra.

Ogni giorno con grandissimi sacrifici e sforzi da parte del gruppo dirigenziale, lavoriamo con tenacia per il raggiungere ambiziosi traguardi sportivi, con i quali sradicare i pregiudizi che ci portiamo appresso e affermare il nome del Gebbione nel contesto cittadino, provinciale e regionale. La dirigenza è formata da giovani ragazzi, che quotidianamente si impegnano al massimo per portare avanti il progetto, ma purtroppo in questa “battaglia” siamo soli, inquanto il Comune non ci ha mai aiutato e supportato ad avere un campo in cui poter svolgere gli allenamenti e disputare le partite in casa, oltre a poter creare una scuola calcio in cui far crescere e giocare i nostri bambini.

Siamo costretti così, a sostenere numerose spese per affittare strutture nelle quali poter esercitare le nostre attività. Spese, che gravano pesantemente sul nostro bilancio annuale. Non essendo degli imprenditori, ma dei giovani ragazzi con un grande sogno, sosteniamo la società grazie alle entrate derivanti dagli Sponsor, che hanno sposato il progetto nel suo complesso ma pur sempre pochi per poter sostenere le nostre attività. Ad oggi, nel nostro quartiere è presente il campo a undici all’interno del centro sportivo “Reggio Village”, che purtroppo, però, non è omologato e pertanto ogni settimana ci vediamo costretti a giocare le partite in casa sempre “fuori” dal nostro amato quartiere e molte volte, come già capitato, ci troviamo a giocare in strutture disastrate sia in termini di spogliatoi e servizi offerti, sia in termini di terreni e campi da gioco.

Strutture, che se messe a confronto, non si avvicinano minimamente alla struttura del “Reggio Village” che, però, come detto, risulta non omologata. Più volte abbiamo chiesto aiuto al comune presentando anche progetti di riqualificazione di zone urbane con l’introduzione di campi sportivi. Negli ultimi anni, il concetto di sport è cambiato: non è più solo sinonimo di risultato e quindi di attività agonistica ma è soprattutto sinonimo di benessere psico-fisico, di relax, di stare in gruppo e di compagnia. Uno sport per tutti e rivolto a tutti! Aiutateci a crescere nel bene comune e a creare nel nostro quartiere un’ area adibita a più discipline sportive senza comportare un ulteriore consumo di suolo.

ASD GEBBIONE 2020