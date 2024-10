Calcio, serie D: arrestato un calciatore arrivato al Locri. Le precisazioni del club

“Un’aggressione a un loro conoscente prima, e ai carabinieri poi, è costata le manette a Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, due ex calciatori del Benevento. Agnello ha anche esordito in serie B con la maglia delle streghe“. La notizia è riportata da napolitoday.it. Uno dei due calciatori, Emanuele Agnello, annunciato dal Locri come arrivo per rinforzare la compagine della ionica. Rispetto al suo tesseramento, la società sulla propria pagina facebook ha fatto una precisazione:

“La notizia riportata da AC Locri 1909, nella persona del vicepresidente, in merito al calciatore Emanuele Agnello, comunica quanto segue: “Il calciatore, che ha avuto una lunga trafila al Benevento Calcio, è arrivato a Locri nella giornata di venerdì 19 gennaio a culmine di una settimana di trattative con i suoi procuratori ed immediatamente dopo lo svincolo da parte della società campana.

Nelle ore seguenti la società ha appreso delle notizie, sul calciatore, relative a gravi problematiche personali non in linea con i regolamenti interni di squadra e società. Questo stato di cose ha portato AC Locri 1909 a non dare seguito al tesseramento ed il calciatore, già nella giornata di sabato 20 gennaio, ha lasciato Locri e la squadra, pertanto il ragazzo non è un tesserato della nostra società”.