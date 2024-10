Calcio: l’Avellino di Braglia punta due calciatori della Reggina

Quando si vince un campionato così come lo ha fatto la Reggina, è normale che società ambiziose che per la prossima stagione puntano al salto di categoria, guardino con particolare attenzione in casa amaranto. Abbiamo già detto degli interessi di Palermo, Ternana ed ora dell’Avellino, squadra che per il campionato che sarà, verrà guidato in panchina dall’esperto Braglia. Secondo tuttoavellino.it ci sono due giocatori della Reggina che piacciono molto: “Il ds Di Somma e il tecnico Braglia continuano alacremente a lavorare sul mercato per costruire la rosa 2020/21. Detto già dei vari calciatori del Cosenza sul taccuino, si monitorano anche due calciatori della Reggina, che con la promozione in B dovrebbe sfoltire la propria rosa.

Piacciono il centrocampista Francesco De Rose, esperto 33enne capitano della squadra, ex Sudtirol, Casertana, Matera e Lecce; e l’esterno sinistro Abdoud Doumbia, 30 anni, ex Lecce, Parma e Livorno, proposto da Giovanni Tateo, già procuratore di Garofalo, che ha presentato all’Avellino un pacchetto di calciatori che il sodalizio biancoverde sta ora monitorando“.