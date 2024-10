Il calciomercato delle altre. Galliani dichiara l’obiettivo: ‘Vogliamo la serie A’

Per la prossima serie B, in attesa di sapere chi tra Bari e Reggiana la spunterà e quale sarà la terza formazione dopo Brescia e Spal a retrocedere dalla massima serie, sono diverse le società dalle grandi ambizioni. Il Monza di Berlusconi e Galliani è certamente tra quelle che puntano al doppio salto ed è proprio l’Ad dei brianzoli a dichiarare apertamente l’obiettivo a B Magazine: “Il nostro obiettivo dichiarato è la promozione, poi nello sport gli obiettivi si possono raggiungere o meno. E’ difficile dire che B sarà, dobbiamo ancora capire chi retrocedere dalla A e chi viene promosso dalla C. Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l’idea è di mettere a segno altri quattro-cinque colpi e costruire una formazione competitiva”.