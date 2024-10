Calciomercato: la disponibilità di Lafferty l’affondo della Reggina

Ci lavora da tempo il Ds Taibi e negli ultimi giorni la trattativa ha avuto una forte accelerazione, tanto da far ipotizzare ad una chiusura nel breve volgere di qualche giorno. Qesto è quello che scrive il sito del giornalista Alfredo Pedullà: “Kyle Lafferty e la Reggina: trattativa molto ben impostata, si procede a grandi passi. L’ulteriore novità della ultime ore è che l’attaccante svincolato ha aperto completamente, è allettato dalla possibilità di tornare in Italia, gli piace il programma ambizioso del club amaranto. Ecco quindi che siamo entrati nel vivo della trattativa, con percentuali che crescono di ora in ora. Lafferty e la Reggina, avanti tutta: contano gli accordi definitivi, ma la strada è tracciata.

