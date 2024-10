Calcio: posizione decisa quella di Bandecchi che minaccia le dimissioni

Il presidente della Ternana parla di un'altra soluzione in linea con Galliani

Posizioni ferme per gran parte dei presidenti di Lega Pro sulla non ripresa della stagione. Addirittura il massimo dirigente della Ternana, che nelle sue dichiarazioni non è mai banale, a Gazzetta dello Sport ha dichiarato: ” “La vedo dura, i protocolli sanitari sono inattuabili. Penso che potremmo ripartire dal 25 agosto e sono d’accordo con Galliani: finiamo questo campionato poi iniziamo l’altro magari spalmato su un anno solare. Se decidessero di ricominciare prima scriverei al Ministro, ai presidenti di Figc e Lega, poi mi dimetterei dalla presidenza della Ternana restandone presidente onorario”. Dichiarazioni riprese da TMW.