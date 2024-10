Calcio, Lega Pro: il futuro della serie C in 8 punti

Non sarà decisiva, ma dall’Assemblea del 4 di maggio bisognerà essere compatti e tirare fuori una proposta da inviare alla FIGC per la decisione finale. In quel giorno questi saranno i punti che verranno discussi:

1) verifica dei poteri;

2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

3) intervento e comunicazioni del Presidente;

4) esame e discussione delle proposte di modifica al Codice di Autoregolamentazione;

5) esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale affinché venga disposta la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 2019/2020: discussione e delibere conseguenti;

6) esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale afferente l’individuazione dei criteri per la promozione alla Serie B delle quattro società di Lega Pro: discussione e delibere conseguenti;

7) esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale afferente il “blocco” delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della stagione 2019/2020: discussione e delibere conseguenti;

8) esame della proposta da sottoporre al Consiglio Federale afferente il “blocco” dei ripescaggi in Lega Pro per la stagione 2020/2021: discussione e delibere conseguenti;

9) varie ed eventuali.