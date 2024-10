Bandecchi: ‘Voglio tornare alla Ternana, unica squadra che ho tifato in vita mia’

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, la scorsa estate molto vicino alla ripartenza della società amaranto dai dilettanti e presente a titolo personale all’offerta in scadenza il prossimo 28 maggio per i beni materiali e immateriali della Reggina, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine di una inaugurazione riprese da calciofere.it, riguardo una manifestata volontà a fare nuovamente parte della Ternana calcio: “La mia intenzione è chiedere al presidente Nicola Guida il 5% della Ternana. Se non me lo darà, aiuterò comunque la Ternana, facendo tatuare il mio nome sulla testa dei calciatori. Mi toglierò i sassolini dalle scarpe tra cinque giorni. Voglio stare zitto.

Della Ternana maschile, per rispetto, non ho mai parlato, non sono andato mai nemmeno allo stadio e mi sono fidato sempre di Guida e del suo staff. Lui ha speso i soldi che doveva spendere e non ha risparmiato. E dalla prossima stagione, se lo vorrà, avrà un partner in più. Perché io intendo partecipare, anche se in piccola parte. La Ternana è rimasta nel mio cuore ed è l’unica squadra che ho tifato in vita mia. Quando io sono arrivato, con i miei investimenti, sono subito retrocesso. Se lui riuscirà a fare quello che io mi auguro, sarà già stato molto più bravo di me”.