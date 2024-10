Calcio – Barillà torna a segnare in serie A. Indimenticabile la sua prima rete con la Reggina

La sua unica ed ultima rete nella massima serie con la maglia della Reggina. Contro chi? Contro la Juventus in quel match terminato con il punteggio di 2-2 ed una stagione che si concluse con la retrocessione in serie B degli amaranto. E’ tornato a fare gol Nino Barillà in serie A questa volta indossando la casacca del Parma alla prima giornata di campionato.

La rete del 2-0 che avrebbe potuto chiudere un match che i ducali stavano conducendo con il doppio vantaggio, poi invece raggiunti dall’Udinese. Per Nino Barillà invece l’ennesima soddisfazione. Qualche mese addietro, ospite di “Piacevoli Chiacchierate” su City Now aveva parlato oltre che dell’indimenticabile unico gol realizzato in serie A contro la Juventus, anche del grande desiderio di tornare a calcare i campi della serie A e proprio per questo avrebbe prodotto il massimo impegno per conquistarsi la conferma.

Dopo qualche possibilità di cessione nel corso del mercato appena concluso, il centrocampista reggino sembra aver convinto mister D’Aversa, tanto da scendere in campo da titolare e realizzare anche un gol. In bocca al lupo Nino.