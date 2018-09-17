Non è iniziata come si sperava la nuova avventura della Ludos Vecchia Miniera nel campionato di prima categoria. Esordio subito in salita con un avversario quotato come il Rosarno Calcio, partito a mille ed in vantaggio dopo tredici minuti di gara.

La compagine del tecnico Iatì, che ancora deve maturare esperienza nel contesto di un campionato difficile e assolutamente nuovo, ha comunque trovato la giusta reazione e sfiorato in più circostanze la rete del pareggio. Micidiale, però, l’uno-due di Lascala nei primissimi minuti della ripresa che porta i padroni di casa sul 3-0 e spezza ogni tentativo di rimonta da parte della Ludos.

Ai reggini a metà tempo resta la soddisfazione del gol realizzato da Marino, mentre il finale di gara registra la crescita eccessiva di agonismo con diversi ammoniti ed un espulso.

La Ludos adesso inizia una nuova settimana di allenamenti e si prepara al debutto casalingo contro la Scillese.