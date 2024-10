Calcio – Bentornata Reggina, stasera si parte e bisogna farlo bene

Si comincia, finalmente. Il debutto per la Reggina è fissato questa sera al provinciale di Trapani, con abbondante ritardo, per i motivi che più volte vi abbiamo raccontato e per una storia che ancora deve mettere la parola fine.

Speriamo da adesso in poi di poter parlare solo di calcio, quello che poi alla fine interessa veramente agli appassionati. Gli amaranto si affacciano al nuovo campionato con ambizioni nuove rispetto al passato, con una squadra ancora una volta totalmente ricostruita ed un entusiasmo che seppur a fatica pare si stia ritrovando.

Sicuramente carichi e motivati sono il Ds Taibi, il tecnico Cevoli e tutto il gruppo di calciatori, la bellissima notizia è il ritorno al tifo della curva sud, l’ultima, in ordine di tempo, la volontà di riaprire la gradinata, storico settore rimasto desolatamente chiuso nella passata stagione.

Le prime sensazioni riguardo la squadra sono buone, il campo come sempre giudice supremo ci si augura le confermi e l’esordio in campionato contro il Trapani è il test d’apertura che potrebbe iniziare a dare le prime indicazioni. Si parte con il 4-3-3 e per tale modulo mister Cevoli ha lavorato una intera estate con una batteria di quattro esterni d’attacco e due punte centrali. Una mediana con diverse soluzioni ed una retroguardia che per la prima non potrà contare su Conson. Riuscire a concludere il campionato lasciando invariato l’assetto, in virtù delle esperienze degli anni passati, significherebbe aver lavorato bene e soprattutto fatto i risultati.

Partire con il piede giusto aiuterebbe ad alimentare ulteriore entusiasmo, a compattare l’ambiente tutto e dare maggiore spinta ad un gruppo composto per gran parte da calciatori molto giovani. Si comincia, forza Reggina!

M.F.