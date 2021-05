Calcio: dopo Bertoncini un altro ex Reggina alla seconda promozione consecutiva

Il Perugia dopo appena una stagione, torna in serie B. Per la guida tecnica si è affidato ad un tecnico esperto come Fabio Caserta, reggino, che qualche stagione addietro aveva ottenuto lo stesso risultato con la Juve Stabia. Il Perugia pur arrivando a pari punti con il Padova, grazie agli scontri diretti guadagna la promozione diretta nella gara in cui ha superato la Feralpisalò, grazie ai gol di Elia e Bianchimano, ex Reggina. E per un altro ex Reggina arriva la seconda promozione consecutiva, parliamo del greco Sounas che si gode questo successo, al pari di Davide Bertoncini, che ha guadagnato la serie B con il Como la settimana scorsa.