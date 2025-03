Calcio: è stata la giornata anche del big match Forlì-Ravenna

Nella giornata in cui la Reggina affrontava il Sambiase, uno sguardo era rivolto anche al big match del girone D della serie D che vedeva di fronte la capolista Forlì contro il Ravenna. Solamente due i punti di differenza tra le squadre con i ravennati alla ricerca del successo per il sorpasso sulla conquista. Ma dopo aver vinto la Coppa Italia (+0,50 nel punteggio degli eventuali ripescaggi), il grande colpo non è riuscito. 3-2 il risultato finale con il Forlì adesso a più cinque quando mancano solo sei giornate alla fine del campionato.

Perchè la Reggina e i tifosi amaranto seguivano con attenzione questo confronto? Semplicemente perchè nel caso in cui non si dovesse riuscire a centrare il primo posto (speriamo di farcela), si guarderà ai ripescaggi qualora se ne creassero le opportunità e nell’attuale graduatoria oggi proprio il Ravenna ha un punteggio migliore, seppur è sempre necessario attendere la fine della stagione regolare e gli eventuali play off, che bisogna vincere.