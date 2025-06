Calcio: Il giornalista Nicola Binda sulle iscrizioni. Poi la risposta al tifoso della Reggina…

Il solito aggiornamento del noto giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Nicola Binda sulla pagina facebook personale con le indicazioni su date e scadenze per quello che riguarda le iscrizioni, i controlli, la decisione finale: “Piccola guida per le iscrizioni. Domani (venerdì) la Covisoc comunica alle società l’avvenuta iscrizione, o la bocciatura. In questo secondo caso c’è la possibilità di fare ricorso fino al 17, anche se un conto è sistemare una data di nascita, un altro rimediare a un mancato pagamento.

Ricevuti i ricorsi, la Covisoc manderà tutto alla Figc che nel Consiglio federale del 19 dirà se ci sono società escluse (come la Spal, per esempio). Il 24 invece c’è la scadenza per le domande di iscrizione per i club che hanno avuto la deroga“.

All’interno del post tante domande su quello che potrà accadere e tra queste anche quella di un tifosi amaranto che chiede: “La Reggina verrà ripescata?”. La risposta del giornalista Binda: “Dipende da quante squadre saltano, ma temo che non saranno così tante“.