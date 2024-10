Calcio: il Brescia, dalla battaglia con la Reggina alla possibile cessione milionaria

Avrebbe dovuto disputare il campionato di serie C e ora si trova all'interno della griglia play off in B

La retrocessione in serie C maturata sul campo dopo una stagione disastrosa e lo spareggio play out perso con il Cosenza. Il Brescia si è ritrovato invece a disputare il campionato di serie B per le note vicende che hanno visto coinvolta la Reggina, esclusa dal professionismo con la società lombarda tra le interessate e parte attiva dei vari ricorsi. La squadra affidata prima a Gastaldello e successivamente a Maran, ha ottenuto la salvezza e si trova attualmente in settima posizione all’interno della griglia play off. Questo ha attirato le attenzioni di una società multisport internazionale che secondo quanto riferiscono i colleghi di bresciaoggi.it avrebbe messo sul piatto una cifra importante: