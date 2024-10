Calcio: partono A e B. Per la serie C? C’è una data per definire la ripartenza

Finalmente. Per gli amanti del calcio è arrivata la notizia che tutti i tifosi aspettavano. La serie A riparte e con una data certa che è quella del 20 di giugno.

La serie B si prepara a scendere in campo sempre il 20 giugno, mentre per quello che riguarda la serie C, ogni decisione è stata rinviata, come anticipato da tempo, al prossimo consiglio federale in programma tra il 2 ed il 3 di giugno.

Ma la notizia più attesa è sapere se ci sarà una ripartenza del campionato regolare, oppure si opterà per la disputa dei play off e dei play out, da decidere come e con quale formula e soprattutto con quante squadre. Lo stop definitivo al campionato rimane come ultimissima ipotesi.