Calcio, Capuano: ‘Arbitraggio disastroso, vittoria della Reggina immeritata’

La Reggina batte l’Avellino al Partenio, lo sfogo di mister Capuano a fine gara nei confronti della terna arbitrale:

“Mi dispiace per i ragazzi che ho visto piangere e sfasciare lo spogliatoio, per voi, per la curva. Avellino merita rispetto, a noi non manca nulla lo voglio gridare all’Italia intera. Sul secondo gol l’arbitro, ma soprattutto l’assistente era ad un metro, di cosa stiamo parlando? Non si può dire che non ha visto il fallo sul mio giocatore, l’andamento della gara nella gestione è stato disastroso da parte della terna arbitrale.

Se Toscano dice che meritava di vincere, forse siamo su Scherzi a parte. Era troppo euforico per avere vinto ad Avellino, è un bravo allenatore ma che coraggio, ci vuole coraggio a parlare di vittoria meritata, probabilmente non era tranquillo nella lettura della partita. Con una terna arbitrale più attenta o forse meglio dire non in giornata, avremmo parlato di una partita diversa, fermo restando che alla Reggina faccio solo i complimenti, ha vinto, ma in maniera largamente immeritata”.

