Calcio, Catania-Toscano: è arrivato il giorno della firma

Dopo un lungo tira e molla sarebbe fissato per oggi il giorno della firma tra il Catania e Mimmo Toscano. La società etnea è riuscita a spuntarla su una concorrenza agguerrita e numerosa. Tra le squadre fortemente interessate anche la Salernitana, compagine militante nel campionato di serie B. “Domenico Toscano è pronto a tornare in Serie C, dopo aver vinto il Girone B sulla panchina del Cesena nell’ultima stagione, per provare a riportare in alto il Catania. Il tecnico infatti nelle prossime ore, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, firmerà il contratto di due anni con opzione per un’altra stagione con gli etnei e sarà annunciato ufficialmente“.