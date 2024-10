Calcio: il Catanzaro esonera il tecnico Gaetano Auteri

Due scontri diretti, altrettante le sconfitte. Superata quella di Reggio Calabria, molto doloroso il passo falso interno contro il Potenza. Ed allora la società giallorossa ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Gaetano Auteri, senza attendere come si pensava in un primo momento l’incontro di mercoledi con il Bari, questo il comunicato ufficiale:

“La società Us Catanzaro comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Gaetano Auteri e l’allenatore in seconda Loreno Cassia. Il presidente Floriano Noto ringrazia i due tecnici per l’impegno, la serietà e la professionalità messi a disposizione del club”.