Calcio: tra il Catanzaro e Vivarini scontro totale. Si cerca una via d’uscita

Il tecnico vuole andare via, ma la questione non si riesce a risolvere

Assente alla prima convocazione, assente pure alla seconda. Vincenzo Vivarini non ne vuole proprio sapere di tornare a Catanzaro e al Catanzaro e tutto sembra veramente assurdo dopo le due incredibili annate vissute con la società giallorossa caratterizzate da una promozione in serie B a suon di record ed un campionato strepitoso in cadetteria con il sogno serie A cullato per lungo tempo.

In casa giallorossa c’è stata una vera e propria rivoluzione, le responsabilità verranno certamente fuori più avanti, intanto c’è da risolvere un situazione pesante che si spera non vada oltre per il bene di entrambe le parti. Il Catanzaro è ancora senza il nuovo allenatore, Vivarini promesso sposo a Frosinone bloccato. Secondo quanto riferito da Gazzetta del Sud il tecnico sta dialogando con il DG Morganti e il tentativo è quello diu chiudere la questione prima della fine di questa settimana, ma nulla può essere dato per scontato.