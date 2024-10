Calcio – Forti e “cattivi”. C’è una classifica dove la Reggina è ultima

Dopo i provvedimenti disciplinari emessi dal giudice sportivo, è stata stilata la classifica generale provvisoria della Coppa Disciplina di Serie C, che al momento vede in testa il Sudtirol e gli amaranto della Reggina all’ultimo posto, come dire che quando si è forti, visto il primo posto nella graduatoria del girone C in fatto di punti ed i tanti record messi a segno, bisogna essere in qualche modo “cattivi”.

SUDTIROL 8.35 VIRTUSVECOMP VERONA 8.80 CARPI 8.95 MONOPOLI 9.10 ROBUR SIENA 9.95 ALESSANDRIA 10.00 PIANESE 10.05 ARZIGNANO 10.45 RENATE 10.55 ALBINOLEFFE 11.20 TERNANA 11.20 GUBBIO 11.40 FANO 11.90 PERGOLETTESE 11.95 MONZA 12.30 JUVENTUS U23 12.70 GOZZANO 13.15 NOVARA 13.60 PIACENZA 14.15 FERALPISALÒ 14.35 TERAMO 16.30 BISCEGLIE 16.35 RENDE 17.45 GIANA ERMINIO 18.00 OLBIA 18.95 IMOLESE 19.20 PONTEDERA 19.65 PAGANESE 19.90 VIS PESARO 21.40 RAVENNA 21.90 L.R. VICENZA 22.75 CARRARESE 23.45 PRO VERCELLI 23.75 PISTOIESE 24.50 TRIESTINA 25.90 CATANZARO 26.05 CESENA 26.25 REGGIO AUDACE 26.90 PRO PATRIA 28.05 PADOVA 29.10 AZ PICERNO 30.10 AVELLINO 30.65 FERMANA 31.85 AREZZO 33.35 COMO 33.80 POTENZA 34.45 VIBONESE 34.75 VITERBESE 37.05 MODENA 37.45 BARI 40.30 SICULA LEONZIO 40.45 RIETI 42.35 SAMBENEDETTESE 44.90 RIMINI 51.80 VIRTUS FRANCAVILLA 51.90 CASERTANA 59.15 LECCO 66.95 CATANIA 69.75 CAVESE 75.75 REGGINA 81.90 Leggi anche Leggi anche