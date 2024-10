Calcio – Ciccio Modesto da record. La Reggina rimane a galla senza giocare

Con la Reggina ancora una volta alla finestra, in questa circostanza per un riposo imposto dal calendario, tutte le altre squadre sono scese in campo per la giornata numero dodici del campionato di serie C. Il big match tra il Catania e la Juve Stabia è finito in parità, mentre il Catanzaro sembra aver ingranato la giusta marcia e dopo il colpaccio in terra etnea, ne rifila tre al Rieti.

Primo punto per la Viterbese in casa contro la Casertana, mentre sempre più sorprendente il Rende di Ciccio Modesto.

E’ una delle pochissime squadre ad aver giocato tutte e dodici le partite, con una particolarità che la vede per nove volte vincente e tre sconfitta. Con il successo nel derby con la Vibonese salgono a sei i successi consecutivi , grazie ai quali oggi si colloca al primo posto della graduatoria con 26 punti.

E’ certamente la rivelazione di questa prima parte di stagione, un gruppo che non solo riesce a fare sua ogni gara, ma anche ad esprimere un gioco aggressivo ed esaltante. Per gli amaranto di Cevoli, invece, poche conseguenze in termini di classifica dopo la sosta. Di una sola lunghezza fuori dalla zona play out, ma con due gare da recuperare ed appunto il riposo già effettuato.

Il resoconto della giornata con la classifica:

Monopoli – Sicula Leonzio 2-1

Siracusa- Bisceglie 1-0

Trapani – Francavilla 3-1

Catanzaro – Rieti 3-0

Juve Stabia – Catania 0-0

Rende – Vibonese 1-0

Viterbese – Casertana 0-0

Paganese – Cavese 2-2

Potenza – Matera 0-0

CLASSIFICA

Rende 26

Trapani 25

Juve Stabia 23

Catania 18

Catanzaro, Vibonese, Sicula Leonzio 17

Potenza 16

Casertana 15

Monopoli 14

Cavese, Francavilla 12

Reggina, Siracusa 11

Bisceglie, Rieti 10

Paganese 3

Viterbese 1

Matera 0