Calcio: Per il cittadino onorario di Reggio mister Mazzarri, buona la prima con il Torino

E’ tornato in Italia speranzoso di poter nuovamente rientrare nel gruppo di allenatori tra quelli più stimati. Non vi è alcun dubbio sulla sua preparazione invece, dimostrata in tutto il suo percorso professionale, avuto inizio nella sua Livorno con lo storico ritorno nella massima serie per la squadra toscana, le tre salvezze con la Reggina di cui una conquistata dopo una penalizzazione pesantissima ad inizio stagione e diventata tra le imprese di sempre del calcio italiano.

Anni d’oro anche sulla panchina del Napoli con qualche trofeo conquistato ed il passaggio all’Inter dove l’esperienza per mister Mazzarri non è stata particolarmente fortunata.

Risultati sportivi ottenuti secondo programmi, ma un ambientamento difficile quello sulla panchina del Watford che lo ha portato a salutare con anticipo rispetto ad un contratto più lungo, quindi il rientro in Italia.

E la sua prima uscita con il Torino è stata certamente positiva con il successo casalingo netto all’Olimpico contro il Bologna che di fatto ha interrotto il momento di difficoltà della squadra granata, allenata fino a qualche giorno addietro da Mihajlovic.

Buona la prima, quindi, per il cittadino onorario di Reggio Calabria Walter Mazzarri.