Calcio serie D – Cittanovese, Franceschini: ‘Progetto ambizioso anche con i giovani’

Dopo l’impresa compiuta lo scorso anno sulla panchina della Palmese, mister Ivan Franceschini rimane sempre in serie D ed ancora per guidare una compagine calabrese. Da ieri è stato affidato l’incarico al tecnico ex giocatore della Reggina per guidare la Cittanovese, protagonista quest’ultima nella scorsa stagione di un grande campionato. Ha manifestato subito grande soddisfazione Franceschini per questa nuova avventura: ““Voglio ringraziare la Società giallorossa per la fiducia e l’entusiasmo dimostrati sin dai primi contatti. Sono felice di sposare un progetto ambizioso che da anni sta dimostrando radici solide e qualità strutturali notevoli.

Nell’immediato inizieremo a ragionare sul mercato, tenendo in conto le esigenze tecniche e, contestualmente, l’indirizzo dato dalla Società, che mira a coinvolgere nell’organico tanti giovani di talento”.