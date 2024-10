Ex Reggina: il gran colpo della Cittanovese. Preso Alessio Viola

La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Viola per la stagione agonistica 2020/2021.

Alessio Viola, classe ’90, è un attaccante dal lungo curriculum, tutto costruito tra i professionisti, e caratterizzato da fisicità, tecnica e senso del gol. Per lui, in oltre 190 presenze tra Serie A, B e C, sono stati 38 gol realizzati. Tra le miglia indossate, anche quelle di Reggina, Benevento, Monza, Carpi, Albinoleffe, Frosinone, Foggia, Taranto e Virtus Francavilla.