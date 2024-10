Calcio – Colpo in difesa per il Bocale, arriva tanta esperienza

“Il Bocale Calcio ADMO rende noto di aver ufficializzato l’acquisto di Pierpaolo Pepe, difensore centrale classe ’85, calciatore dalla lunga militanza nel campionato di Eccellenza, dove nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Trebisacce.

Pepe vanta una carriera di tutto rispetto che lo ha visto indossare molte maglie diverse in giro per la Calabria, militando quasi sempre in Eccellenza e facendosi sempre apprezzare come uno dei difensori più forti della regione. Tra le sue esperienze recenti si possono ricordare Soriano, Sambiase, Paolana e Scalea; va ricordata anche la sua stagione a Siderno dove alla guida vi era mister Laface, tecnico che ritroverà a Bocale“.