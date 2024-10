Calcio: il Consiglio Federale ufficializza una sola esclusione

Pronto il Milan Under 23 a inserirsi nel nuovo campionato di serie C

“Mai al 14 giugno avevamo completato l’organico delle squadre di Serie C. Si tratta di una bella notizia che ci inorgoglisce per il grande impegno profuso, e che ci dà l’entusiasmo per proseguire la nostra attività. Siamo stati in grado di dare risposte concrete. Abbiamo assunto un impegno e lo abbiamo portato a termine” con queste parole a ItalPress il presidente della FIGC Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale odierno“.

Ad essere esclusa dal campionato di serie C è l’Ancona che, ammesso trovi una nuova proprietà, dovrà ripartire dai dilettanti. Adesso si attende che il Milan Under 23 formalizzi la richiesta per partecipare al prossimo campionato di serie C.