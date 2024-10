Calcio, Consiglio Federale: ecco cosa accadrà secondo la Gazzetta dello Sport

Pareri discordanti riguardo quello che potrà accadere domani in Consiglio Federale. Prende, però, sempre più corpo l’ipotesi che soprattutto per la Lega Pro, non vi saranno decisioni conseguenziali alle proposte formulate dall’Assemblea, semplicemente perchè il presidente Gravina, per il momento, non intende prendere in considerazione lo stop definitivo del campionato, nonostante quasi tutti i presidenti abbiano votato in questa direzione. Oggi su Gazzetta dello Sport si scrive: “Avrebbe potuto essere il Consiglio Federale della svolta, in un senso o nell’altro.

Ma la storia della ripartenza del calcio dopo la tempesta del coronavirus non è in dirittura d’arrivo. E’ probabile, quindi, che Gravina non affronti il tema dei piani B (play off e play out) e C (criteri per le decisioni da prendere in caso di sospensione definitiva).

Il presidente federale vuole tenere il punto anche sugli altri campionati professionistici, nonostante la richiesta della Lega Pro di dichiarare chiusa la stagione di C e di ufficializzare le squadre promosse in B”

.