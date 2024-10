Reggina: le sensazioni di Taibi sul prossimo Consiglio Federale

In compagnia di un procuratore non identificato, il DS della Reggina Massimo Taibi è intervenuto a “Buongiorno Reggina” per esprimere le proprie sensazioni riguardo il prossimo Consiglio Federale, ma anche per fare alcune delle precisazioni: “Ho la sensazione che mercoledi nulla di definitivo verrà deciso dal Consiglio Federale. Per il momento l’attenzione è rivolta alla ripresa della serie A e fino a quando questo non verrà decisa, ci sarà da aspettare.

Le situazioni si evolvono giorno dopo giorno e quindi è difficile fare qualche previsione, ma ripeto, secondo me non accadrà nulla nella giornata di mercoledi. Siamo tutti in attesa e chiaramente tutti speriamo che ci dicano qualcosa, perchè l’attesa logora ed è stancante. Vedremo”