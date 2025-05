Calcio: il Consiglio Federale ha deciso sulla posizione del Milan Futuro

Così come riportato da seried24.com, e secondo quanto già anticipato nei giorni scorsi, adesso è stata resa ufficiale la griglia per quello che riguarda i ripescaggi, con la conferma anche sul Milan Futuro:

“Si è concluso intorno alle 14:15 il Consiglio Federale FIGC per parlare e discutere di playout Serie B, ma anche ripescaggi e graduatorie che riguardano la Serie C e la Serie D.

E il primo dubbio riguardava la situazione del Milan Futuro, seconda squadra del Milan che è retrocessa dalla C alla D. Il club rossonero sarà “trattato” come una seconda squadra e non come una retrocessa dalla Serie C.

L’ordine di ripescaggi, come già spiegato in più occasioni, sarà: seconde squadre (con l’Inter U23 che farà il suo esordio), vincitrici playoff di Serie D (con il Ravenna primo in graduatoria), retrocesse dalla Serie C.

In questa situazione, dunque, il Milan Futuro sarà la quarta nella graduatoria dei ripescaggi dietro all’Inter U23, un club dalla D e uno retrocesso dalla Serie C in quarta serie. Si attende adesso anche il comunicato della LND“.

Subito dopo il Milan è collocata la Reggina, in quinta posizione. Sciolti questi dubbi, adesso bisognerà attendere i vari step per capire quello che accadrà.