Calcio, Coppa Italia: c’è Catania-Ternana per la finale

La possibilità di guadagnare l’accesso ai play off e con una collocazione di tutto riguardo, pone la Coppa Italia di serie C come un obiettivo da raggiungere, soprattutto se ad arrivare fino in fondo sono formazioni che faticano in campionato. E’ certamente il caso del Catania, ma anche la Ternana che proprio qualche giorno addietro a Reggio Calabria ha visto dopo la sconfitta incrementare ulteriormente il proprio distacco dalla vetta. E le due squadre si affronteranno questo pomeriggio al Massimino per la disputa del match di ritorno ore 15, dopo il 2-0 dell’andata a vantaggio dei rossoverdi. Il passaggio del turno vale l’accesso alla finale dove ad attendere una delle due compagini c’è la Juventus U23 di Pecchia.

Reggina spettatrice in qualche modo interessata, visto che domenica pomeriggio renderà visita proprio al Catania.

