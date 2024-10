Ternana, Bandecchi: ‘Non capisco perchè sono stato fischiato al Granillo’

Personaggio che fa molto parlare di se, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, è stato intervistato dai colleghi di Radio Antenna Febea, qualche giorno dopo la sconfitta della sua squadra a Reggio Calabria. Il massimo dirigente, a caldo ma non solo, non è stato affatto tenero con i suoi calciatori e con l’allenatore Gallo, ed è stato parecchio apprezzato il suo gesto a fine gara, quando recandosi all’interno dello spogliatoio amaranto, ha voluto fare i complimenti a Toscano ed ai suoi ragazzi.

Questi alcuni passaggi dell’intervista rilasciata a Talk Sport:

“La Reggina ha vinto meritatamente e grazie ad un gol bellissimo, solo un idiota può dire una cosa diversa. Prima c’erano otto punti di differenza ora undici, non posso dire che siamo più forti noi. Per raggiungere chi sta davanti devi sperare che si fermi, questo è agonismo non altro. Non riesco a capire perchè sono stato fischiato al Granillo. Sono andato nello spogliatoio della Reggina per dire che sono stati più forti e Toscano è stato un signore a dire che l’ho fatto, è un allenatore con la “cazzimma” giusta. Continueremo a lottare per arrivare primi, ma credo senza volervela tirare che al novanta per centro possiate raggiungere il primo posto. Finendo così la Reggina non avrebbe rubato nulla a nessuno, chi sta dietro è inutile che si arrabbi anche perchè siete stati sempre davanti“.