Ternana, Bandecchi: ‘Io pago gli stipendi, non vado in campo’

Duro con l’allenatore ed i giocatori nelle dichiarazioni a caldo, toni più pacati ma sempre molto decisi quelli usati dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi sul proprio profilo social: “Deve essere chiaro che non ho nessuna voglia di arrendermi e che il campionato non è assolutamente finito. Deve essere chiaro che dobbiamo essere propositivi se vogliamo essere propositivi, però in campo non ci vado io, al massimo pago gli stipendi e organizzo la squadra, oltre ad occuparmi dei rapporti tra società e tifoseria. E’ Gallo che deve impostare una partita vincente, è Gallo che deve avere una mentalità vincente e sono i ragazzi che devono esaudire i suoi desideri.

Sinceramente con passaggi indietro o laterali o tutta la manfrina che ho visto credo che non arriveremo da nessuna parte. Chi ci ha fatto gol, ha fatto un bellissimo tiro da oltre trenta metri e la palla è entrata. Noi quanti tiri abbiamo fatto in porta? Riflettete, non vi incazzate con me ma con voi stessi, perchè avete giocato male”.

