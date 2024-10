Ternana, Bandecchi: ‘Fatta una figuraccia. Coppa Italia? Non me ne frega un c….’

I fischi del pubblico nel momento in cui ha fatto il suo primo ingresso al Granillo, la sua amarezza un attimo dopo il triplice fischio del direttore di gara che ha sancito la vittoria della Reggina sulla Ternana. Non è stata una bella serata per il presidente Stefano Bandecchi che poi, secondo quanto dichiarato dal tecnico Toscano, è entrato nello spogliatoio degli amaranto per complimentarsi. La sua rabbia l’ha successivamente scaricata intervistato da Teleterni, con le dichiarazioni riprese dai colleghi di calciofere.it:

“Io stasera sono inc… Siamo venuti qui a fare una vera figuraccia. Non mi è piaciuto niente. Nel secondo tempo, quando avremmo dovuto spingere, abbiamo risposto con quel gioco fatto principalmente di passaggi all’indietro. Adesso, il mister deve riflettere. E deve riflettere molto bene, ma non è indiscussione“. Già. Adesso faremo i playoff. E’ da mesi che li sento parlare (la squadra) di playoff. Adesso, li faranno per davvero. Solo che ai playoff rischi pure di uscire subito.

A me, non frega un c… della Coppa Italia, scusate se parlo così. Quella coppa, a noi, ha fatto solo male. Guardate le altre squadre di vertice: nessuna di loro è più in Coppa Italia“.

Leggi anche