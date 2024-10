Calcio – Coppa Italia, esordio con sconfitta per la Ludos Ravagnese

Si torna in campo domenica per il match contro il Bocale

Esordio amaro per la Ludos Ravagnese che, nella 2a giornata del girone 16 di Coppa Italia, cede l’intera posta in palio al San Giorgio al termine di una gara sostanzialmente equilibrata e condizionata dai carichi di lavoro sostenuti dalle due squadre in piena fase di preparazione. Decisiva la rete di Cangeri, arrivata mentre l’incontro sembrava ormai destinato a chiudersi sul nulla di fatto: è il 91′, infatti, quando Natale Borghetto imbecca perfettamente Cangeri che si presenta solo in area e batte Anischenko in disperata uscita.

Primo tempo di marca Ludos Ravagnese con gli uomini di mister Aquilino vicini al gol in più di un’occasione: in avvio di gara con Manuel Marino (4′) e Luca Vigoroso (6′) e sul finire del tempo con la grande conclusione dalla distanza di Chilà (37′) deviata in angolo dall’ottimo intervento del portiere ospite Laganà. Nella ripresa meglio il San Giorgio che va vicinissimo al vantaggio con un bel diagonale di Davide Borghetto che, al 72′, trova sulla sua strada un prodigioso Anishchenko e con un paio di incursioni sulla sinistra di Cangeri registrate prima che lo stesso esterno d’attacco neroverde realizzasse allo scadere il gol-vittoria. Archiviata la gara d’esordio, la Ludos Ravagnese tornerà in campo domenica 1 settembre alle ore 17:00 quando gli arancioblu faranno visita al Bocale nel terzo ed ultimo turno del girone di Coppa Italia.

Ecco il tabellino dell’incontro:

Ludos Ravagnese: Anishchenko, Caroleo (dal 60′ Pecora), Morabito (dal 68′ Carisì), Battaglia (dal 77′ Bordonaro), Polito, Cutrupi, Bossi, Gullì, Marino, Chilà, Vigoroso (dal 25′ Scilipoti). A disp.: Romeo, Cuzzola, Minniti (1990), Minniti (1998), Pirrello. All. Aquilino.

San Giorgio: Laganà M., Papisca, Lacava, Favasuli L., Laganà D., Caracciolo (dal 70′ Raiola), Baccillieri, Borghetto D. (dal 76′ Cormaci), Mileto (dal 45′ Amaddeo), Borghetto N., Cangeri. A disp.: Cuzzucoli, Capria, De Paoli, Favasuli O., Marcianò. All. Verbaro.

Marcatore: Cangeri al 91′

Arbitro: sig. Violi di Taurianova (assistenti Di Giuseppe e Catalano di Reggio Calabria)