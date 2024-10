Calcio, Coppa Italia: incredibile Trapani. Dalla sconfitta alla semifinale

In campionato è una marcia senza ostacoli per il Trapani, ancora imbattuto e con una serie di record che porteranno i granata molto probabilmente in serie C. Un percorso significativo per la squadra di mister Torrisi anche in Coppa Italia dove però, si è rischiato grosso in occasione dei quarti di finale contro la Fidelis Andria. Sotto di una rete a ridosso del fischio finale, il Trapani grazie a Convitto al minuto 94 e poi al 96° riesce a ribaltare, vincere e accedere alla semifinale. Affronterà la vincente tra Nuova Florida e Imolese.