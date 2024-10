Calcio, Cosenza: Zaffaroni in bilico, anche tre ex Reggina nella lista dei papabili

Momento durissimo per le squadre calabresi. Il Crotone rimane inchiodato a quota otto in classifica dopo l’immeritata sconfitta interna contro la Spal, la Reggina cede a Lecce e crolla per la quarta volta consecutiva, mentre per il Cosenza arriva la quinta battuta d’arresto nelle ultime sei partite.

Ore decisive per Zarrafoni

Al S. Vito-Marulla forte la contestazione dei tifosi che ha costretto il presidente Guarascio ad andare via dalla tribuna in anticipo. Ore decisive per la posizione sul tecnico Zaffaroni oggi in bilico, con tanti nomi che si fanno per la sua sostituzione, tra questi tre ex Reggina con Breda in pole, ma anche Dionigi e Toscano, gli ultimi due sotto contratto il primo con il Brescia, il secondo proprio con la società amaranto. Nel lungo elenco si inseriscono anche tutti quelli al momento fermi come Cosmi, Venturato, Zenga.