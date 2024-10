Calcio: il derby Reggina-Cosenza con il pubblico?

L’ultima volta con i tifosi a sostegno della Reggina, è stata in occasione dell’incontro giocato al Granillo con il Monopoli. La partita successiva in quel di Potenza contro il Picerno la decisione di avviare il percorso delle porte chiuse e poi lo stop alle competizioni.

Si è ripartiti sempre con gli stadi ancora chiusi al pubblico, fino alla decisione di aprire in alcune città per una capienza massima di 1000 spettatori. Da qualche giorno l’ultimo Decreto Governativo ha ufficializzato questa possibilità su tutto il territorio italiano.

La Reggina ritroverà il pubblico sugli spalti, ma quello avversario, già dalla prossima sfida in trasferta contro l’Entella. La società ligure ha ufficializzato l’ingresso dei tifosi ed attivato la prevendita concedendo la priorità ai vecchi abbonati. I tifosi della squadra amaranto adesso sperano che la stessa cosa possa avvenire martedi sera in occasione del derby con il Cosenza che si giocherà alle ore 21. Potrebbe essere un piccolo segnale, la società attende l’ok ultimo della Regione che sicuramente arriverà, visto quello concesso per Crotone-Juventus.