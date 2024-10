Calcio – V. Entella-Reggina si gioca con il pubblico. Prelazione per gli abbonati

“Dopo sette mesi dall’ultima volta, seppur in minima parte, siamo pronti a riaprire la nostra casa. In occasione della partita di sabato prossimo 17 ottobre contro la Reggina (inizio alle 14) le porte del Comunale torneranno ad aprirsi.

La vendita dei biglietti partirà questa sera alle 21 e sarà riservata in prelazione agli abbonati della stagione 2019/2020 (obbligo di inserimento della tessera del tifoso come metodo di riconoscimento) sino a venerdì prossimo alle 14. A quel punto inizierà la vendita libera per i residenti nella provincia di Genova nel pieno rispetto della capienza autorizzata.

Per rispettare il distanziamento interpersonale non sarà possibile garantire a ciascun tifoso il settore e il posto scelto in sede di campagna abbonamenti. La vendita dei tagliandi d’accesso si svolgerà esclusivamente online sul sito ETES. Le biglietterie dello stadio e dell’Entella Point resteranno chiuse. Per qualsiasi informazione o necessità sarà possibile scrivere una mail all’indirizzo rimborsi1920@entella.it o chiamare il numero telefonico 0185 59 80 20.

Per accedere all’impianto sportivo sarà obbligatorio presentarsi agli ingressi con l’autocertificazione presente in calce al biglietto compilata. In prossimità dell’accesso di ogni settore saranno allestite delle aree “triage” nelle quali si provvederà alla misurazione della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani e alla registrazione delle presenze. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nell’impianto. Il distanziamento dovrà essere rispettato anche per i nuclei familiari. Sarà vietata l’introduzione all’interno dell’impianto di striscioni, bandiere e altro materiale.

Viste le numerose procedure da svolgere per entrare allo stadio, infine, i varchi d’accesso verranno aperti alle ore 12 in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento”.

fonte: www.entella.it